Экономист Корнеев пояснил, почему с января подорожают все виды алкогольных напитков

С 1 января 2025 года жителям РФ следует ожидать повышения стоимости алкогольной продукции, в том числе вина, пива и крепких напитков. По словам экономиста Валерия Корнеева, причина в том, что вырастут акцизные ставки и минимальные цены: так, минимальная розничная цена на водку вырастет на 50 рублей, на коньяк – 95 рублей, на бренди — 69 рублей. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что стоимость эконом-сегмента игристых вин ряда отечественных производителей останется на прежнем уровне. Так, минимальная стоимость бутылки игристого объемом 0,75 л составит 239 рублей.

По мнению эксперта, ощутимо подорожает только наиболее дешевая алкогольная продукция, поскольку в среднем и высоком сегменте ценообразование происходит по иным принципам и влияние новых акцизов и минимальных цен там не транслируется напрямую в цену.

Он подчеркнул, что ключевой интригой 2025 года для алкогольного рынка будет вопрос о том, удастся ли алкогольному лобби добиться реализации указанной продукции через маркетплейсы.

Ранее экономист Черниговский пояснил пути изменения акцизов на алкоголь в 2025 году.