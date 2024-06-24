Экономист Косов дал оценку планам Минфина России разрешить арендодателям получать налоговый вычет

Министерство финансов РФ со следующего года планирует расширить круг лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет, это касается жителей страны, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, однако осуществляют предпринимательскую деятельность. По словам экономиста Михаила Косова, планируемое расширение круга лиц, которые имеют право на профессиональный налоговый вычет, сравняет в условиях налогообложения обычных физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что в целом мера является полезной и направленной на достижение налоговой справедливости, поскольку в нашей стране долгое время было невозможно учитывать расходы физическим лицам, которые не являются ИП, тем не менее их доходы при этом подлежат налогообложению на общих основаниях. Поэтому нововведение даст возможность устранить данную несправедливость и сравнять в условиях налогообложения обычных физических лиц и ИП. Прежде всего данная мера коснется тех, кто сдает имущество в аренду, не являясь самозанятым.

По мнению эксперта, изменения затронут физических лиц, осуществляющих нерегулярную деятельность, которая сопряжена с несением расходов.