Экономист Костиков пояснил уникальность Московской биржи

По словам экономиста Игоря Костикова, Московскую биржу можно читать уникальным явлением, поскольку во многих государствах валютная торговля реализуется иначе. Об этом сообщает Общественное телевидение России .

Он добавил, что в большинстве международных финансовых центров валютой торгуют на внебиржевых торгах. Благодаря такой мощной валютной биржевой площадке Центробанк РФ сможет обеспечить функционирование валютного рынка и без биржевых торгов.

По мнению эксперта, в нашей стране существует много экономических индикаторов, в основу которых положен биржевый курс валюты на Мосбирже, что создает некоторые неудобства. Необходимо будет работать над совершенствованием данных индикаторов, однако российский финансовый регулятор способен перестроить всю систему в кратчайшие сроки.

Он подчеркнул, что такой шаг является движением в сторону дальнейшей дедолларизации отечественной экономики.