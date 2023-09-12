Экономист Козырев спрогнозировал падение доллара в ближайшие дни

По словам президента РФ Владимира Путина, непреодолимых проблем по ситуации с курсом российской валюты нет, а Банк России вовремя поднял ключевую ставку. По словам экономиста Максима Козырева, отдельные эксперты и бизнесмены недовольны поднятием ставки, тем не менее финансовый регулятор пошел на вынужденную меру, которая принесла результат. Об этом сообщает радио Sputnik.