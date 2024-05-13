Экономист Кравченко перечислил причины скорого подорожания электроники в России

По данным аналитиков, стоимость электроники в ближайшее время может подскочить. Экономист Филипп Кравченко рассказал, с чем это может быть связано. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, удорожание оборудования производителей полупроводников в Китае связано с ростом стоимости металлов, которые используются при производстве электроники. Именно это станет причиной удорожания компьютеров минимум на 15%. Кроме того, может подорожать и бытовая техника.

Эксперт добавил, что подорожание продукции ожидается не только иностранных брендов, но и отечественных, поскольку они закупают полупроводники именно у китайских компаний.

По его мнению, не исключен и рост стоимости автомобилей, где используются данные компоненты.