Экономист Кульбака назвал последствия устранения микрофинансовых организаций в России

В России планируют запретить деятельность микрофинансовых организаций. Соответствующий законопроект уже подготовлен для внесения на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Экономист Николай Кульбака рассказал, насколько возможно запретить работу таких организаций и к чему это в итоге может привести. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его мнению, данные организации выдают финансы в долг на короткий срок и под большой процент, что весьма усложняет процесс возврата.

Эксперт добавил, что клиенты микрофинансовых организаций нередко не умеют распоряжаться деньгами, что влияет на сроки возвращения кредита.

По его словам, полное устранение таких организаций является трудной задачей и создаст поле для создания и успешной деятельности нелегальных организаций по выдаче средств.