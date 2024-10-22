Экономист Кульбака оценил предложение уменьшить минимальный срок владения жильем

В нижней палате парламента предложили сократить с пяти до трех лет минимальный срок владения квартирой, после которого можно не уплачивать НДФЛ с дохода от ее продажи. Экономист Николай Кульбака рассказал, каким образом данная мера может сказаться на рынке недвижимости. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, смысл указанного предложения в том, чтобы рынок жилья слегка взбодрить и оживить предложением, то есть расширить оборот квартир. В теории это должно привести к падению стоимости недвижимости на вторичном рынке.

Эксперт добавил, что тем не менее данное предложение еще не принято и даже не рассмотрено. Маловероятно, что эта инициатива даст какой-либо большой эффект, поскольку объем инвестиционных квартир не такой большой, поэтому, вероятнее всего, реакция рынка окажется маленькой.

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