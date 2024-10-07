Риелтор Полторак пояснил тенденции рынка недвижимости и назвал причины удорожания

С началом осеннего сезона в отечественных мегаполисах наблюдается новый подъем цен на вторичное жилье. Почетный член Российской гильдии риелторов Григорий Полторак рассказал о ситуации на рынке недвижимости и какие изменения могут произойти в ближайшее время. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, рынок недвижимости, как и прочие сферы, продолжает демонстрировать уровень роста цен. Изменение потребительского спроса на новостройки, которое было вызвано повышением ставок по ипотеке, оказало влияние на долю вторичного рынка, которая начала расти.

Эксперт добавил, что давать прогнозы о ценах на жилье на сегодняшний день крайне сложно, так как экономическая ситуация в России меняется очень быстро. В условиях нестабильности трудно предсказать, что стоимость жилья в ближайшие годы упадет.

По его мнению, в ситуации выбора между новостройкой и вторичным жильем следует учитывать индивидуальные обстоятельства, помнить о привязке к месторасположению и доступности новостроек.

Ранее эксперт рынка недвижимости Алексей Негинский пояснил выгоду покупки квартиры в столице осенью.