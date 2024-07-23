Экономист Кущ: Украина упустила «окно» для списания своего долга

Украина упустила «историческое окно», которое позволило бы государству списать свои долги. Соответствующее заявление сделал киевский экономист Алексей Кущ в своих социальных сетях.

Эксперт сравнил проведенную долговую реструктуризацию Украины с «потерянной победой», указав, что она составит лишь 37%. Даже с учетом списания 37%, долги страны все еще продолжат приносить ощутимую доходность кредиторам, указал он. В то же время, долг будет погашен Киевом минимум в 2036 году, добавил Кущ.

В качестве «вишенки на торте» экономист указал на то, что в случае, если номинальный ВВП страны в 2028 году будет соответствовать прогнозу МВФ или превысит его, то уже в 2029-м Украина предложит своим кредиторам дополнительные евробонды на сумму более 10% от размера долга.

По словам Куща, в результате объем долга государства будет зависеть от прогнозов МВФ, что является «чем-то уникальным». В случае соответствия ВВП страны прогнозу от фонда, уровень списания долга для Киева снизится с 37% до 25%, что является достаточно жалким результатом, подчеркнул эксперт.

«Итак, чуда не случилось…окно возможностей для снятия долговой удавки с шеи последующих поколений в очередной раз бездарно упущено», – заключил экономист.

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