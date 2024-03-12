Экономист Кущ заявил о капитуляции Украины перед Польшей

Украина полностью сдалась перед Польшей в борьбе за свои интересы в экономике. Соответствующее заявление сделал киевский аналитик Алексей Кущ в беседе с изданием «Экономические новости».

Эксперт заявил, что в начале данной торговой войны украинская сторона угрожала польской исками во Всемирную торговую организацию, но на данный момент Киев фактически капитулировал. По словам Куща, все экономические амбиции Украины в данном вопросе были перечеркнуты и произошла «полная капитуляция перед поляками».

Экономист также выразил мнение, что Украине была показана «красная карточка», которая дала понять, что Европа не нуждается в аграрно-сырьевой экономике. Более того, Евросоюз даже при «оптимистичном сценарии» будет оберегать собственных фермеров, подчеркнул он.

Аналитик задался вопросом, зачем Евросоюзу товары из государства, которое не является членом блока. Он заявил, что пока Украина не внесет изменения в структуру своей экономики и будет оставаться аграрно-сырьевым государством, членства в ЕС она не получит.