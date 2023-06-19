Экономист Лавров пояснил решение сети ресторанов «Вкусно — и точка» повысить стоимость блюд

По словам экономиста Михаила Лаврова, решение сети ресторанов «Вкусно — и точка» повысить стоимость блюд является справедливым, поскольку себестоимость товаров увеличивается каждый год. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что стоит также брать в расчет то, что санкции оказали влияние на логистику и прочие бизнес-процессы, что неминуемо привело к росту цен.

По мнению эксперта, в минувшем году данная сеть ресторанов быстрого питания показала значительные убытки при условии больших затрат на фоне перехода к новому бренду.

Напомним, что сеть «Вкусно – и точка» объявила о повышении стоимости блюд с последних чисел июня на 6-8%.