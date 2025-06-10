Экономист МакКенна назвал причины лидерства рубля на мировом рынке

По информации Bank of America, отечественный рубль в текущем году стал одной из наиболее успешных валют в мире, подскочив более чем на 40%, что стало настоящим поворотом по сравнению с обесцениванием валюты в последние два года. Международный экономист Брендан МакКенна назвал ключевые причины роста российской валюты. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, во-первых, Банк России держит высокие процентные ставки на уровне 20% для сдерживания инфляции, во-вторых, контроль за движением капитала стал строже, в-третьих, наблюдается ряд позитивных подвижек в поисках мира между Москвой и Киевом.

Эксперт добавил, что высокие ставки делают заимствования дорогими, что сокращает спрос на импорт и иностранную валюту. Также спрос на зарубежные товары упал на фоне слабого потребления, что помогает рублю, поскольку банкам нет необходимости обменивать его на доллары или юани. Также экспортеры конвертируют долларовые доходы в рубли, что тоже увеличивает спрос на отечественную валюту.

Ранее стало известно, как торговая война между США и Китаем отразится на ценах в России.