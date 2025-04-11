«Существует риск турбулентности»: как торговая война между США и Китаем отразится на ценах в России

В случае затягивания тарифного противостояния между США и Китаем можно ожидать снижения цен на отдельные марки и бренды импортных товаров до 10-15% на российском рынке. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Новый виток эскалации торговой войны между США и Китаем привел к введению странами пошлин в размере 145% и 125% соответственно. По словам Продановой, дальнейшее увеличение пошлин не сыграет особой роли, потому что и при текущих порогах подавляющая доля торговли между странами является нерентабельной.

«В сложившихся условиях существует риск турбулентности цен на внутреннем рынке России. Ключевое влияние могут оказать два фактора: динамика курса рубля и возможное увеличение предложения со стороны китайских компаний. Несмотря на обрушение цен нефть, рубль к 11 апреля вновь укрепился к доллару на значении 85 руб./доллар США против показателя 84,87 руб./доллар США по состоянию 2 апреля — начало очередного витка эскалации. С учетом временной приостановки США пошлин против большинства стран дальнейшее существенное снижение цен на нефть, как следствие, и серьезное падение рубля представляется маловероятным», — отметила эксперт.

Избыток китайских товаров на мировых рынках способен оказать существенное влияние на уровень цен многих категорий товаров в России, в первую очередь легковых автомобилей и электроники, продолжила Проданова. В случае затягивания тарифного противостояния между США и Китаем экономист спрогнозировала возможное снижение цен на отдельные марки и бренды импортных товаров внутри России до 10-15%.

«В то же время существует барьер, который может воспрепятствовать реализации такого сценария, — неготовность США и Китая к затягиванию торговой войны. Взаимный товарооборот стран по итогам 2024 года составил порядка 688 млрд долларов США — крупнейший в мире показатель. Производственные цепочки государств в высокой степени взаимосвязаны. В настоящее время США и Китай не готовы жертвовать солидной долей ВВП, к чему неизбежно приведет одномоментный отказ от обоюдной торговли», — считает специалист.

Проданова назвала вероятным сценарий временной заморозки торгового конфликта с частичным или полным отказом от пошлин или переход на торговлю через третьи страны.

«Таким образом, в краткосрочной перспективе (1-3 месяца) можно ожидать незначительных скидок на китайские товары в пределах 5-10%, однако существенное снижение цен маловероятно ввиду неготовности экономик США и Китая к долгосрочному ведению полномасштабной торговой войны», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин призвал Евросоюз вместе противостоять США.