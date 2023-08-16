Экономист Масленников пояснил важность повышения ключевой ставки Центробанком
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Вчера Банк России увеличил ключевую ставку, она составила 12% годовых. Это было сделано с целью максимального ограничения возможные риски для ценовой стабильности и сократить инфляционное давление на фоне ослабления российской валюты. По мнению экономиста Никиты Масленникова, ослабление рубля всегда оказывает влияние на внутреннее ценообразование, способствуя разгону инфляции. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что падение российской валюты на каждые 10% влечет за собой прибавку к годовой инфляции примерно на 0,5%. В связи с тем что рубль упал на 2% с начала года, это может превысить диапазон роста цен к концу текущего года.
По словам эксперта, данная мера отражается на позитивных изменениях в торгово-платежном балансе при заложенном ранее повышении нефтяных цен.
Он подчеркнул, что россиян ждет удорожание потребительских и ипотечных кредитов.
Масленников уточнил, что подъем ключевой ставки в определенной мере тормозит кредитование и большой спрос на него. Тем не менее прежде всего такое решение принято с целью постараться избежать проседания экономики РФ.