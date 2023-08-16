Экономист Масленников пояснил важность повышения ключевой ставки Центробанком

Вчера Банк России увеличил ключевую ставку, она составила 12% годовых. Это было сделано с целью максимального ограничения возможные риски для ценовой стабильности и сократить инфляционное давление на фоне ослабления российской валюты. По мнению экономиста Никиты Масленникова, ослабление рубля всегда оказывает влияние на внутреннее ценообразование, способствуя разгону инфляции. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что падение российской валюты на каждые 10% влечет за собой прибавку к годовой инфляции примерно на 0,5%. В связи с тем что рубль упал на 2% с начала года, это может превысить диапазон роста цен к концу текущего года.

По словам эксперта, данная мера отражается на позитивных изменениях в торгово-платежном балансе при заложенном ранее повышении нефтяных цен.

Он подчеркнул, что россиян ждет удорожание потребительских и ипотечных кредитов.

Масленников уточнил, что подъем ключевой ставки в определенной мере тормозит кредитование и большой спрос на него. Тем не менее прежде всего такое решение принято с целью постараться избежать проседания экономики РФ.