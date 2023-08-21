Экономист Митрахович считает, что ссора с Россией лишила Европу возможности процветания
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что на фоне украинского конфликта европейская экономика оказалась раздавленной. Экономист Станислав Митрахович дал комментарий относительно данного заявления. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что экономика Старого Света действительно весьма пострадала в области конкурентноспособности.
По мнению эксперта, также в экономике Европы сократилось производство химической и металлургической продукции, пришлось национализировать отдельные компании с долгами.
Он подчеркнул, что в итоге вред нацэкономикам нанесен длительный.
По его мнению, страны Евросоюза навредили национальным экономикам надолго.