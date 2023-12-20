Экономист назвал сроки снижения цен на яйца

Цены на яйца в российских магазинах начнут снижаться в январе, после Нового года. Соответствующее заявление сделал доктор экономических наук Леонид Холод в беседе с изданием «Лента.ру» .

Он отметил, что после праздника ожидается резкое снижение спроса на данный продукт. Эксперт указал на то, что после новогодних праздников цены на все продукты снижаются, вместе со спросом. По его словам, данное правило затронет и яйца. Холод также добавил, что цены упадут еще ниже, когда на российском рынке появится конкурирующий объем куриных яиц из Турции.

Экономист уточнил, что нынешний дисбаланс спроса и предложения, который был вызван скорым наступлением праздника, должен либо уменьшиться, либо абсолютно нивелироваться.

В дополнение к этому, будут поступать еще и турецкие яйца, которые, очевидно, вызовут снижение цен, заключил эксперт.