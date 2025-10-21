Экономист объяснил аномальную реакцию инфляции на снижение ключевой ставки

Эксперт Президентской академии Андрей Зубарев в интервью агентству « Прайм » раскрыл особенность российской монетарной системы: снижение ключевой ставки провоцирует более заметный рост инфляции, чем ее повышение. Этот феномен экономист назвал асимметричной реакцией экономики на решения Центрального банка.

По словам Зубарева, причина кроется не только в непосредственном влиянии ставок на экономику, но и в формировании ожиданий у экономических агентов. При смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) участники рынка становятся склонными к риску и часто совершают импульсивные сделки, что дополнительно разгоняет инфляцию. В такие периоды чувствительность рынка к шагам ЦБ резко возрастает.

Эксперт выделил ключевые механизмы этой асимметрии:

при снижении ставок спрос растет (в том числе за счет сохранения уровня зарплат), но производство не успевает за увеличением потребительской активности, что создает дефицит и толкает цены вверх;

напротив, ужесточение ДКП стимулирует сберегательное поведение, снижает спрос и сдерживает рост цен, одновременно подталкивая зарплаты вверх.

Еще один важный фактор — инертность реакции рубля на ужесточение политики. По мнению Зубарева, это связано как с плавностью действий регулятора, так и с инерцией рыночных ожиданий.

В итоге экономист приходит к выводу: снижать ключевую ставку в России следует с особой осторожностью, поскольку эффект на инфляцию оказывается более выраженным, чем при ее повышении.

Ранее сообщалось, что были названы семь признаков проблем с финансовой безопасностью.