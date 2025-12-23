Экономист объяснил, почему удешевление некоторых товаров не означает снижения инфляции

Внезапное удешевление некоторых товаров на полках может ввести покупателя в заблуждение. Как объясняет экономист Дмитрий Прокофьев, это явление — не начало всеобщего снижения цен, а следствие локального перепроизводства. Оно возникает там, где производители, столкнувшись с прошлым дефицитом, нарастили мощности слишком рьяно и теперь вынуждены корректировать цены, чтобы сбыть излишки. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, яркий пример — ситуация с маслом. Производители, стремясь снизить себестоимость, все чаще используют растительные жиры. Это привело к образованию избытка традиционного молочного сырья, что и вызвало некоторое снижение цен на сам продукт. Однако, как подчеркивает эксперт, это лишь точечное явление на фоне общего дорожания продуктовой корзины.

Эксперт пояснил, что такие локальные «просадки» цен создают у потребителей иллюзию стабилизации. На деле же они лишь отражают колебания спроса и предложения на конкретные товарные позиции, в то время как фундаментальные факторы, ведущие к инфляции, никуда не исчезают.

По его мнению, кратковременное удешевление отдельных товаров — это тактический маневр рынка, а не стратегическая победа над ростом стоимости жизни. Пока предложение догоняет спрос лишь на отдельных участках, общая картина остается неизменной — продукты питания продолжают быть серьезной статьей расходов для семейного бюджета.

