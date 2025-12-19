Битва за омлет: кто на самом деле выиграл войну с инфляцией на продуктовом фронте

Президент России Владимир Путин в ходе объединенной пресс-конференции и прямой линии прокомментировал ситуацию с ценами на продовольственные товары.

Глава государства заявил о снижении цен на куриные яйца. По его словам, в настоящее время цены не просто демонстрируют тенденцию к снижению, а уже снизились почти на 16%.

Путин напомнил, что в прошлые годы действия правительства подвергались критике из-за резкого подорожания этого продукта, контрастируя с текущей ситуацией.

