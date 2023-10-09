Экономист Оганова считает, что дефицит бюджета не дает стабилизироваться российской валюте

Рубль в начале сентября стал наиболее недооцененной валютой среди государств «двадцатки». Так, курс российской валюты по паритету покупательной способности стал втрое ниже текущего курса. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова рассказала, что значит это для рубля и экономики страны в целом. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, недооцененность и балансировка рубля связана с необходимостью роста бюджета.

Эксперт добавила, что при наличии дефицита бюджета это в любом случае станет сказываться на валютном курсе. Так, при стабильности российской валюты она не может стать дорогой мировой валютой.

По ее мнению, пока нельзя сказать о стабильности российской валюты, тем не менее регулятором делается все, чтобы привести рубль к стабилизации.