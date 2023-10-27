Экономист Оганова заявила, что в России ожидается очередной рост цен из-за повышения ключевой ставки Центробанка

Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова дала оценку данной ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По ее словам, повышение ключевой ставки ожидаемо, вероятнее всего, она продолжит рост.

Экономист добавила, что следует также ожидать и повышения цен.

По ее мнению, в зимний и весенний период также падение потребительского спроса может отразиться и на стоимости недвижимости.