Экономист Оганова заявила, что в России ожидается очередной рост цен из-за повышения ключевой ставки Центробанка
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Банк России повысил ключевую ставку до 15%. Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова дала оценку данной ситуации. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По ее словам, повышение ключевой ставки ожидаемо, вероятнее всего, она продолжит рост.
Экономист добавила, что следует также ожидать и повышения цен.
По ее мнению, в зимний и весенний период также падение потребительского спроса может отразиться и на стоимости недвижимости.