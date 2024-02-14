Экономист Окунев рассказал, что следует ожидать от цен на подсолнечное масло

В большинстве субъектов РФ резко подорожал подсолнух. Экономист Юрий Окунев рассказал, может ли это в перспективе повлиять на стоимость подсолнечного масла. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, такое рост цен на подсолнух бывает ежегодно.

Экономист добавил, что причина заключается во всплеске активности маслозаводов.

По его мнению, причин для паники нет, поскольку скачок цен на него маловероятен.

Паниковать не нужно — серьезных причин для скачка цен на подсолнечник просто нет.