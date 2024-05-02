Экономист Остапкович пояснил, могут ли в России поднять МРОТ до 30 тыс. рублей

В нашей стране предлагается поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 19 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Согласно инициативе, низкий уровень МРОТ уменьшает рост российского ВВП. Руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал, на что окажет влияние повышение оплаты труда и насколько может быть эффективно данное решение. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это повышение не будет стремительным, а станет повышаться постепенно, и только к 2028 году может достичь данных показателей.

Эксперт добавил, что МРОТ, как правило, получают наиболее невостребованные сотрудники, не обладающие высокой квалификацией и выполняющие самую простую работу. Если резко поднять их зарплату до 30 тыс. рублей, то более производительные сотрудники потребуют повышения примерно в тех же пропорциях, в противном случае начнется конфликт интересов.

По его мнению, в таком случае предприятия будут вынуждены пойти на сокращение численности занятых, а это автоматически ведет к снижению объемов производства, поэтому важно проводить рост постепенно. По всем остальным пунктам повышение МРОТ является абсолютно позитивным решением, поскольку люди начнут зарабатывать больше и возрастет потребительский спрос.