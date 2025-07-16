Депутат Гамбургского ландтага Ольга Петерсен в беседе с Общественной службой новостей заявила , что ситуация вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обостряется и отражает глубокий раскол в ЕС.

Несмотря на провал вотума недоверия в Европарламенте, давление на немецкого политика продолжает расти. В Германии мнения разделились: лидер оппозиции Фридрих Мерц выступает за сохранение ее поста, тогда как многие граждане открыто требуют отставки. Кризис усугубляется экономическими проблемами в отдельных странах-членах.

Депутат указала на устаревшие механизмы управления, ошибочные экономические стратегии и растущее недовольство граждан. В таких условиях, по мнению Петерсен, антироссийская риторика становится для руководства ЕС способом отвлечь внимание от внутренних трудностей.

«В такой ситуации важно отвлечь внимание от внутренних проблем ЕС и найти общего врага. На данный момент этим «врагом» является Россия. Изменение антироссийской политики сейчас означало бы ускорение процесса распада ЕС», — отметила собеседница.

Ранее сообщалось, что Мерц отрицает кризис правительства из-за споров о назначении судей.