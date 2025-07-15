Петербуржец докатался пьяным на моноколесе до лишения прав и крупного штрафа

Мировой судья в Санкт-Петербурге вынес решение о лишении водительских прав на 18 месяцев в отношении местного жителя, который управлял моноколесом в состоянии алкогольного опьянения в Великом Новгороде. Об этом проинформировала Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, в своем аккаунте в соцсетях.

Как сообщила представитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга, 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по Великому Новгороду на моноколесе, мощность которого составляет 1900 ватт.

«Лишили мы тут прав человека по 12.8 КоАП РФ. Звучит как „за управление ТС (транспортным средством. — Прим. ред.) в состоянии опьянения“. А управлял мой сегодняшний герой моноколесом», — написала она.

В ходе медицинского освидетельствования было установлено, что концентрация алкоголя в крови составила 0,255 мг/л.

Как отметила Лебедева, согласно действующему законодательству, моноколесо, о котором идет речь, считается транспортным средством.

По ее словам, мировой судья судебного участка N°87 лишила местного жителя прав на 1,5 года и назначила штраф в 45 тыс. руб.

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