Москвичка собрала 100 незнакомцев на свой день рождения одним вирусным постом

Жительница Москвы, у которой нет близких друзей, пригласила на свой день рождения в социальных сетях людей, с которыми не была знакома. На ее приглашение откликнулись около сотни человек, которые пришли к имениннице с подарками. Об этом передает SHOT, публикуя кадры праздничного вечера.

Арзу, так зовут девушку, решила отпраздновать свой 26-й день рождения в одиночестве. Но она решила пошутить и пригласила всех желающих присоединиться к ней. К ее удивлению, видео посмотрели более 30 тысяч человек, и многие из них выразили желание прийти.

В результате девушка была вынуждена арендовать большое пространство, чтобы все могли разместиться. На организацию банкета и приглашение аниматоров средств уже не осталось. Она заявила: если есть желание, то нужно все покупать самостоятельно.

Уже вторую неделю девушка с радостью распаковывает подарки от неизвестных дарителей: ювелирные изделия, косметические средства, предметы посуды и многое другое. Квартира буквально утопает в цветах.

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