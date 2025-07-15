РЖД стали охлаждать вагоны в жаркую погоду перед посадкой пассажиров

В условиях летнего зноя РЖД начали применять технологию охлаждения вагонов перед посадкой пассажиров, как поведал в беседе с РИА Новости Иван Колесников, заместитель генерального директора компании.

В прошлом году пассажиры выражали недовольство по поводу высокой температуры в поездах и неработающих систем кондиционирования воздуха. Колесников сообщил, что компания предприняла значительные усилия для сокращения количества таких инцидентов.

«Еще одно важное мероприятие, которым мы занимаемся, — это наращивание инфраструктуры для подготовки вагонов перед рейсом. Речь идет о возможности подключать вагоны к электропитанию и заранее настраивать работу установок кондиционирования», — сообщил Колесников.

Сотрудник РЖД сообщил агентству, что вагоны будут подаваться для посадки с уже охлажденным воздухом внутри, который создаст комфортную температуру.

«И тогда не надо включать в вагоне во время отправления системы кондиционирования на максимальные режимы. Собственно, поломки обычно в этот период и происходят, когда режимы работы установок становятся запредельными», — добавил Колесников.

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