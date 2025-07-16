Reuters: Трамп заявил, что США намерены бороться с Китаем очень дружелюбно

В ходе энергетического саммита в университете Карнеги-Меллона в штате Пенсильвания президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что противостояние Белого дома с Китаем будет осуществляться в формате «дружественных отношений», как сообщает агентство Reuters.

Напомним, 3 апреля президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому вводятся ответные меры в отношении товаров, ввозимых из-за границы. В список стран, на которые распространяются эти меры, вошли 14 государств, включая Великобританию и Китай.

Спустя неделю, 10 апреля, Трамп увеличил торговые пошлины на товары из Китая аж до 145%.

«Президент США Дональд Трамп во вторник высоко оценил новое торговое соглашение, подписанное с Индонезией, и заявил, что Соединенные Штаты будут бороться с Китаем „очень дружественным образом“», — говорится в материале агентства.

Президент США также отметил, что Соединенные Штаты могут заключить и другие торговые соглашения, в том числе с Индией.

Ранее эксперт Перенджиев заявил, что США активно накапливают ракеты и боеприпасы, готовясь к потенциальным военным конфликтам с Ираном, Китаем и йеменскими хуситами. Именно поэтому Вашингтон временно сокращает военную помощь Украине из-за опасений нехватки боезапасов для других возможных операций.