Диетолог пояснила, как определить проблему с водным балансом в организме летом

Летняя жара требует особого подхода к питьевому режиму, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Диетолог Нурия Дианова объяснила в беседе с Общественной службой новостей, как поддерживать водный баланс без риска для здоровья.

Ключевое правило, по словам эксперта, это пить часто и небольшими порциями. Выпивать залпом пол-литра воды — ошибка, так как это перегружает почки и приводит к усиленному потоотделению. Оптимальный вариант — делать по несколько глотков каждые 15-20 минут, задерживая воду во рту перед проглатыванием.

Лучшими напитками во время жары, по версии Диановой, являются газированная вода без добавок (пузырьки газа создают ощущение свежести), обычная чистая вода либо вода с лимоном, лаймом, мятой или базиликом. Важный нюанс — температура напитков. После перегрева на солнце холодная вода может спровоцировать простуду. В таких случаях лучше выбирать жидкости комнатной температуры.

Диабетикам и гипертоникам специалист рекомендует особенно строго следить за режимом питья. Нерегулярное потребление жидкости может вызвать сгущение крови, скачки сахара и давления. Простой индикатор водного баланса — цвет мочи: темный оттенок сигнализирует о недостатке влаги.

Ранее сообщалось, что Госдума обязала добавлять в рекламу энергетиков предупреждения о вреде.