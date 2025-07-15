Трамп предостерег Зеленского от удара по Москве

Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не должен отдавать приказы о нанесении ударов по Москве. Белый дом опроверг слухи о том, что экс-президент США поощрял дальнейшие атаки вглубь России. Об этом пишет ТАСС.

Экс-президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома четко обозначил свою позицию: Владимир Зеленский не должен наносить удары по Москве. По словам Трампа, такие действия недопустимы.

Белый дом оперативно отреагировал на публикацию Financial Times, в которой утверждалось, что Трамп якобы поддерживал эскалацию конфликта. Официальный представитель администрации Кэролайн Ливитт опровергла эти данные, заявив, что экс-президент лишь задавал вопросы, а не призывал к новым атакам.

Трамп, по словам его команды, продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта. На фоне этих заявлений эксперты отмечают, что любые попытки расширить зону боевых действий могут привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее издание Reuters заявило о том, что Путин продолжит спецоперацию на Украине, несмотря на угрозы Трампа.