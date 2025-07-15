Уолтц пообещал, что сделает ООН «снова великой» на посту постпреда США

Майк Уолтц, который ранее был специальным представителем президента США Дональда Трампа по России, а теперь претендует на должность постоянного представителя США при ООН, заявил, что в случае избрания сделает все возможное, чтобы вернуть организации былое величие.

В ходе слушаний в Комитете по международным делам Сената США, которые состоялись в понедельник, 15 июля, Уолц выступил с речью, в которой он использовал риторику, схожую с предвыборным лозунгом своего политического наставника Дональда Трампа — «Сделаем Америку снова великой».

«Я уверен, что мы сможем сделать ООН снова великой», – заявил Уолтц.

Уолтц полагает, что за восемьдесят лет существования ООН значительно отклонилась от своей изначальной цели — поддержания мира. Он считает, что ООН — это «единственное место на планете, где все могут свободно выражать свое мнение».

«Место, где Китай, Россия, Европа, развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты», – добавил он.

Ранее американский миллиардер и футурист Илон Маск призвал лишить ООН финансирования за войну со свободой слова.