Сотни гостей посетили тусовку Radio DFM в Москве

В московском баре Myst 12 июля состоялось необычное событие — утренняя вечеринка Morning Secret Party при поддержке радиостанции DFM. С 10 до 13 часов гости наслаждались энергичной музыкой, танцами и особым летним настроением, не дожидаясь наступления темноты.

Трио диджеев — IKA, SAFITER и PETR OSIPOV — создали уникальную атмосферу, смешав ритмичные биты с утренней свежестью. Более 300 участников мероприятия доказали: модные тусовки возможны и при солнечном свете. Яркие летние наряды, ароматный кофе и зажигательные танцы стали новым трендом столичной ночной (а точнее — дневной) жизни.

Radio DFM, известное как главное тусовочное радио страны, продолжает экспериментировать с форматами. Утренние вечеринки Morning Secret Party — часть закрытого комьюнити для ценителей качественной музыки и осознанного досуга. Как отмечают организаторы, такие события меняют привычные представления о клубной культуре.

Ранее сообщалось, что у Михаила Ефремова появилась первая роль после освобождения из колонии.