Экономист Остапкович заявил об адаптации российской экономики к невзгодам
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Экономист Георгий Остапкович заявил, что российский ВВП растет во 2-м квартале из-за того, что экономика России сумела адаптироваться ко всем невзгодам. Соответствующее заявление он сделал во время интервью для газеты «Комсомольская правда».
Остапкович объяснил, что рост ВВП частично вызвал «эффект низкой базы». Эксперт указал на то, что второй квартал 2022 года был тяжелым для отечественной экономики.
Он рассказал, что за это время в РФ перестроилась логистика поставок сырья, различных материалов и готовой продукции. Были также найдены новые рынки сбыта, рассказал экономист. Он подчеркнул, что после сокращения импорта, Россия взяла ориентир на собственную продукцию.
Эксперт также сообщил, что значительную роль в этом сыграли и российские предприниматели, которые приняли верные управленческие решения и помогли отечественной экономике повысить показатель производительности труда.
Недавно Росстат сообщал, что российская экономика выросла почти на 5% во втором квартале. Этот рост стал первым случаем увеличения ВВП за последние 3 месяца.