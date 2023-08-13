Экономист Остапкович заявил об адаптации российской экономики к невзгодам

Экономист Георгий Остапкович заявил, что российский ВВП растет во 2-м квартале из-за того, что экономика России сумела адаптироваться ко всем невзгодам. Соответствующее заявление он сделал во время интервью для газеты «Комсомольская правда» .

Остапкович объяснил, что рост ВВП частично вызвал «эффект низкой базы». Эксперт указал на то, что второй квартал 2022 года был тяжелым для отечественной экономики.

Он рассказал, что за это время в РФ перестроилась логистика поставок сырья, различных материалов и готовой продукции. Были также найдены новые рынки сбыта, рассказал экономист. Он подчеркнул, что после сокращения импорта, Россия взяла ориентир на собственную продукцию.

Эксперт также сообщил, что значительную роль в этом сыграли и российские предприниматели, которые приняли верные управленческие решения и помогли отечественной экономике повысить показатель производительности труда.

Недавно Росстат сообщал, что российская экономика выросла почти на 5% во втором квартале. Этот рост стал первым случаем увеличения ВВП за последние 3 месяца.