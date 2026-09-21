Внезапно стал злым, матерится и не радуется внукам: профессор назвал 6 звоночков деменции

21 сентября отмечается Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера. Первые признаки деменции родственники нередко принимают за обычные возрастные изменения — и тем самым теряют драгоценное время. Профессор, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие перемены в поведении пожилого человека должны насторожить близких и почему их нельзя списывать на старость.

По словам эксперта, одна из главных ошибок родственников — объяснять возрастом любые необычные изменения в характере и поведении пожилого человека. Если добрый и спокойный человек неожиданно становится агрессивным, начинает ругаться матом или, напротив, замкнутый родственник вдруг зовет домой толпы знакомых и незнакомых людей, это повод насторожиться.

«Ни одна возникающая особенность, ни одна странность в поведении не должна быть списана на возраст. Это всегда красный флажок, всегда сигнал тревоги: надо обращаться к врачу», — подчеркнул Прощаев.

Геронтолог привел и другие примеры тревожных изменений. Например, человек перестает следить за гигиеной, хотя раньше таких проблем не было. Или начинает проводить на прогулках все больше времени без видимой причины: сначала гуляет час, затем полтора, а спустя месяц — уже три часа, сам не замечая, как изменился его привычный распорядок.

Насторожить близких может и неожиданное равнодушие к событиям, которые раньше имели для человека большое значение. Прощаев описал ситуацию, когда дедушка всегда заранее готовился поздравлять внука с днем рождения, но однажды забыл о празднике. Когда родственники напомнили ему о важной дате, он лишь пожал плечами: «Ну, день рождения и день рождения». По словам специалиста, подобные необъяснимые перемены в привычках, эмоциональных реакциях и поведении нельзя автоматически считать проявлением старости. Это не готовый диагноз, но веская причина обратиться к врачу и разобраться в происходящем.

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Обычная возрастная забывчивость не обязательно мешает человеку жить привычной жизнью и общаться с окружающими. Например, пожилой человек может не помнить номер телефона дочери, но знать, где он записан, и без труда позвонить ей. Или долго искать очки, а затем обнаружить их у себя на голове.

«При доброкачественной возрастной забывчивости практически не меняется жизнь и возможность нормальной коммуникации человека в семье и в обществе», — объяснил Прощаев.

Иная ситуация — когда нарушения начинают влиять на повседневную жизнь, способность общаться с близкими и нормально взаимодействовать с окружающими. Такие изменения требуют внимания специалиста. По словам Прощаева, полностью излечить деменцию при болезни Альцгеймера современная медицина не может. Однако раннее начало терапии может помочь замедлить течение заболевания и сделать его более благоприятным. Именно поэтому специалист призывает родственников не ждать, пока странности в поведении станут очевидными для всех. Даже если тревожные подозрения не подтвердятся, лучше обратиться к врачу и разобраться в причинах изменений, чем пропустить начало заболевания.

Онколог Анастасия Фатьянова предупредила, что рак поджелудочной железы, яичников, почек, легких и некоторые лимфомы могут годами развиваться незаметно — опухоль растёт, не сдавливая соседние структуры и не вызывая воспаления, поэтому первые признаки часто списывают на усталость.