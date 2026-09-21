Задолго до динозавров: в Костромской области нашли окаменелости юрского моря

В Макарьевском районе Костромской области на правом берегу Унжи нашли сланцевые плиты с отпечатками обитателей юрского моря — существ, живших задолго до появления динозавров. Об этом сообщает музей-заповедник Костромской области.

Находку сделал Анатолий Анциферов, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник отдела природы музея-заповедника. По его словам, вес каждой плиты достигает 20 кг. Несмотря на внушительный возраст, окаменелости отлично сохранились и выглядят выразительно. В плитах заключены раковины головоногих моллюсков — аммонитов и белемнитов, которые были ключевыми обитателями древних вод.

Так называемое юрское море — это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, существовавших примерно 201–145 млн. лет назад. Вода покрывала обширные участки современных материков, включая Восточно-Европейскую платформу. Вопреки распространенному мнению, это не был сплошной океан — скорее сеть длинных и узких заливов, заполнявших древние каньоны и речные долины. Юрский период считается временем расцвета морских экосистем.

Следы той эпохи разбросаны по всему миру: осадочные породы с остатками юрской фауны находят как на поверхности, так и в недрах многих регионов.

Ранее стало известно, что под Воронежем нашли более 50 украшений из ракушек возрастом 41 тыс. лет.