Агрессия девочек в школе: психолог Ибрагимова назвала главную причину

Психолог Алия Ибрагимова рассказала о том, почему девочки стали чаще вести себя агрессивно в школе, сообщил VSE42.Ru . В последнее время представительницы прекрасного пола все чаще оказываются в центре внимания из-за драк и нападений. Так, в Красноярском крае школьница напала на учительницу 1 сентября. А ученица из Прокопьевска публиковала в соцсетях материалы, пропагандирующие нападение на школы.

По словам специалиста, достоверных данных о том, что подростковая агрессия среди девочек выросла именно в последние годы, нет. При этом такие случаи действительно стали заметнее: информация быстро распространяется в соцсетях и попадает в новости. Именно поэтому может казаться, что проблема приобрела массовый характер, хотя статистика этого не подтверждает.

Главной причиной психолог считает нарушение привычного ожидания. Когда реальность не совпадает с тем, что человек ожидал увидеть или получить, возникает внутреннее напряжение. У подростков это напряжение нередко выплескивается наружу — в том числе через агрессию.

«От мальчика драку общество ждет и пропускает мимо, от девочки – нет, и каждый эпизод превращается в инфоповод. Поэтому корректнее говорить об увеличении видимой части; сама частота могла остаться прежней», – подчеркнула Алия Ибрагимова.

Однако психолог отмечает и реальное изменение в характере проявления агрессии. По ее словам, агрессия девочек чаще стала выходить в прямую, физическую форму. Если раньше подобное поведение было более характерно для мальчиков, то теперь граница стирается. Это, по мнению специалиста, требует особого внимания со стороны взрослых — родителей, педагогов и психологов.

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