В последнее время в западных СМИ вновь активизировались дискуссии о возможности полной конфискации российских активов, замороженных в странах Евросоюза. По некоторым данным, соответствующее совещание на уровне ЕС может состояться в ближайшее время, что придает теме особую остроту. Эксперты видят в этой ситуации не столько финансовый, сколько глубоко политический расчет. Как отмечает директор Института Нового общества Василий Колташов, истинная цель подобных шагов — не просто изъятие средств, а создание необратимой вражды между Европой и Россией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, через коллективную ответственность за конфискацию страны ЕС должны быть «повязаны кровью» и окончательно втянуты в конфронтационный курс. Кроме того, Вашингтон и Брюссель рассчитывают таким образом символически унизить Москву, представив ее международным изгоем. Однако реализация этих планов сталкивается с серьезными препятствиями. Главный хранитель активов — Бельгия и ее компания Euroclear — не горят желанием идти на прямой грабеж, понимая, что станут первым объектом ответных мер. Риски варьируются от судебных исков до более жестких форм поведения, что делает Бельгию уязвимой. Кроме того, внутри самого ЕС нет единства по этому вопросу, что блокирует принятие единого решения.

В этой ситуации закономерно возникает вопрос: как вообще сложилась практика хранения значительной части российских резервов за рубежом? Колташов напоминает, что это стало следствием долголетней политики Банка России, ориентированной на рекомендации МВФ и поддержку западных финансовых рынков. Вместо вложения в национальную инфраструктуру — например, масштабное строительство высокоскоростных магистралей, развитие машиностроения или металлургии, — резервы годами размещались в иностранных ценных бумагах. Сегодня эта стратегия выглядит крупной стратегической ошибкой.

По его мнению, текущая ситуация с угрозой конфискации высвечивает две ключевые проблемы: агрессивную иррациональность западной политики и системные просчеты в российской финансовой стратегии прошлых лет. Скорее всего, в ближайшее время прямого изъятия активов удастся избежать — процесс останется на уровне дискуссий. Но урок должен быть усвоен: безопасность и суверенитет страны не могут обеспечиваться за счет хранения ее богатств в руках потенциально враждебных партнеров.

Ранее сообщалось, почему в ЕС боятся тронуть замороженные миллиарды России.