«Не верят в победу Киева»: почему в ЕС боятся тронуть замороженные миллиарды России

Евросоюз отложил решение о конфискации замороженных российских активов. Согласно аналитикам, ключевой причиной стали растущие среди лидеров ЕС сомнения в способности Украины победить в конфликте. Об этом сообщает Conversation.

Европейский союз приостановил рассмотрение вопроса о возможной конфискации суверенных активов России, которые были заморожены после начала специальной военной операции. По данным экспертов, за кулисами многие лидеры стран-членов ЕС выражают скептицизм относительно долгосрочных перспектив Украины.

Позиции глав правительств Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, известных своей критической позицией, теперь отражают более широкую тенденцию внутри блока. Даже традиционные сторонники Киева, такие как Франция и Германия, смещают акцент с безоговорочной военной поддержки на поиск дипломатических путей и выработку более реалистичных ожиданий.

На недавнем саммите в Брюсселе согласие по активам достигнуто не было. Премьер-министр Бельгии, где через депозитарий Euroclear заблокировано около €200 млрд российских средств, открыто заявил о необходимости равного распределения финансовых рисков между всеми странами союза.

Ранее сообщалось о том, что в Италии прокомментировали скандал в Киеве.