Экономист предостерег россиян от покупки недвижимости в условиях нестабильности

В условиях экономической турбулентности и геополитической нестабильности вопрос покупки жилья превращается из рутинной сделки в сложную стратегическую задачу. Экономист Александр Лежава в беседе с Pravda.Ru подчеркивает , что сегодня этот шаг сопряжен с повышенными рисками и требует предельной осмотрительности, отодвигая эмоции на второй план.

Главный принцип, который озвучивает эксперт, — категорический отказ от универсальных советов. Нет единого правильного момента для всех. Для кого-то покупка квартиры — насущная необходимость, связанная с расширением семьи или переездом, и тогда ждать «спокойных времен» может быть себе дороже, для других, чья ситуация менее критична, разумнее отложить крупнейшую сделку в жизни до прояснения горизонтов. Каждое решение должно быть строго индивидуальным, основанным на тщательном анализе собственных доходов, сбережений и допустимого уровня личного риска.

Особую тревогу у аналитика вызывает ипотека, которая в текущем контексте выглядит крайне рискованным инструментом. Закладывая свое будущее на 10–30 лет вперед, заемщики часто недооценивают долгосрочные угрозы: потерю работы, проблемы со здоровьем или новые витки экономического кризиса. К этим традиционным рискам теперь добавляется и фактор непредсказуемой геополитики, когда недвижимость в определенных регионах может не только потерять в цене, но и подвергнуться физическому разрушению, что перечеркивает любые финансовые расчеты.

По его словам, следующий год, судя по тенденциям, может принести еще большую неопределенность. Поэтому покупка жилья сегодня — это не инвестиция в классическом понимании, а скорее вынужденный шаг, который должен быть многократно просчитан и оправдан именно личными, а не рыночными условиями. Холодный расчет и трезвая оценка всех, даже самых мрачных сценариев, становятся единственными надежными советчиками в этом вопросе.

