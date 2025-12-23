В Госдуме рассказали, как защитить недвижимость от мошенников с помощью отметки в ЕГРН

Современные риелторские аферы и рейдерские захваты становятся все изощреннее, но у собственников появился мощный инструмент защиты. Как отмечает депутат Госдумы Никита Чаплин, надежным щитом может служить специальная отметка в ЕГРН, запрещающая любые сделки с недвижимостью без личного участия владельца. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, эта простая юридическая блокировка делает бессмысленными попытки мошенников продать или подарить вашу квартиру по поддельным доверенностям. Оформить такой запрет сегодня можно максимально просто — дистанционно через «Госуслуги» или в ближайшем центре «Мои документы». Это важнейшая превентивная мера, которая перекрывает самый распространенный канал незаконного отъема жилья. Однако безопасность сделки — это всегда ответственность двух сторон.

Для покупателей Чаплин дает ключевые рекомендации, которыми не стоит пренебрегать. Обязательной стала проверка юридической чистоты объекта через актуальную выписку из ЕГРН. Особое внимание — к сделкам с участием пожилых людей: важно не только убедиться в дееспособности продавца, но и пообщаться с его родственниками, чтобы понять реальные обстоятельства продажи. Наконец, критический момент — расчеты. Передача крупной суммы до регистрации права — огромный риск, который минимизирует использование специальных банковских инструментов, например, аккредитива.

По его мнению, итогом растущих рисков на рынке недвижимости стало не только ужесточение законов, но и появление конкретных, доступных каждому механизмов самозащиты. Комбинация запрета в реестре для собственников и повышенной юридической бдительности для покупателей создает надежный двойной барьер, который способен сохранить и квартиру, и деньги в условиях, когда доверять можно только документам и официальным процедурам.

Ранее риелторы назвали пенсионеров «красным маркером» на рынке недвижимости из-за «эффекта Долиной».