Экономист предрек рецессию крупным странам ЕС в 2024 году

Экономическая ситуация в Европе в 2023 году выглядит опаснее, чем в Соединенных Штатах или Китае. В 2024 году Великобритания и другие крупные европейские государства могут столкнуться с рецессией. Соответствующее заявление сделал экономист Николай Иванов, его слова передает издание РИА Новости .

Иванов сообщил, что ожидаются разнонаправленные процессы по всему миру. Американскую и китайскую экономики ждут «мягкая посадка», в Индии будут только минимальные перемены, но в еврозоне все куда более опасно, предупредил эксперт.

Он указал на то, что в данный момент мировая экономика хорошо справляется с ростом процентных ставок Центральных Банков мировых стран, и замедление не превратилось в рецессию, но в следующем году все может быть совсем иначе.

По итогу, Иванов предрек полноценную рецессию Соединенному Королевству и остальным крупным странам в Европе.