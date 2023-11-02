Экономист предсказал курс рубля до конца года

Соотношение рубля к доллару зависимо от экономического состояния обоих государств. Соответствующее заявление сделал финансовые аналитик Михаил Беляев в интервью для издания «Лента.ру» .

Эксперт заявил, что последние действия Центробанка РФ позволили отечественной валюте избавиться от «спекулятивного налета» и сгладить конъюнктурные воздействия. Тем не менее по мнению Беляева, кардинально это экономическую ситуацию не изменит.

Отечественная экономика оживилась, но с нынешней ключевой ставкой, ей будет тяжело достигать динамичных темпов развития, заявил экономист. Он выразил мнение, что укрепление российской валюты, которое проглядывалось накануне, не превратится в тенденцию.

Беляев предсказал отечественной валюте стабилизацию до уровня в 95-96 рублей за доллар. По его словам, на таком уровне валюта и будет находиться до конца текущего года.