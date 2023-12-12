Экономист предсказал стоимость доллара после повышения ключевой ставки

Российский Центробанк не будет резко повышать ключевую ставку на предстоящем заседании так, как он это сделал в октябре. Ставка будет увеличена лишь на 1%. Соответствующее заявление сделал экономист Сергей Коныгин в интервью с информагентством «Прайм» .

Центральный Банк проведет последнее в текущем году заседание по ключевой ставке в пятницу. Согласно предсказанию экономиста, в ходе этого мероприятия будет принято решение о повышении ставки до 16%. Коныгин считает, что данное решение вызвано ускорением инфляции в стабильных компонентах по завершению прошлого месяца.

Эксперт считает, что ставка останется на подобном показателе, как минимум, до 1-го полугодия 2024-го года. По его мнению, дальше может быть цикл понижения, в результате которого, ставка окажется на уровне 12-13%.

При таких условиях, курс рубля в текущем месяце будет держаться в районе 90-93 за американский доллар, заявил Коныгин. Эксперт считает, что в будущем может быть укрепление до 90 на фоне налоговой недели.