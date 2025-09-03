Экономист предсказал значение инфляции в России к концу года

Инфляция в России продолжает замедляться, и к концу 2025 года она может составить около 6,2–6,5%. Такой прогноз в беседе с РИА Новости озвучил директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По его словам, уже сейчас видно снижение темпов роста цен. По данным Минэкономразвития, к середине августа инфляция в годовом выражении снизилась до 8,5%. Эта динамика, скорее всего, сохранится, и к концу года показатель уйдет ниже 7%, отметил эксперт.

Минэкономразвития прогнозирует замедление инфляции до 7,6% по итогам текущего года (против 9,52% в 2024-м). Центральный банк ожидает показатель в диапазоне 6–7%. Широв подчеркнул, что снижение до уровня 6,2–6,5% в 2025 году выглядит вполне достижимым.

