Российские акции обвалились из-за слов Трампа о разочаровании в Путине. Индекс Мосбиржи в ходе вечерних торгов продемонстрировал падение более чем на полтора процента. Об этом сообщает РБК.

Российский фондовый рынок резко отреагировал на заявление американского лидера. Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в президенте России Владимире Путине, подчеркнув, что это связано не с Украиной, а с вопросами жизни людей.

В течение получаса после новости индекс Мосбиржи ускорил снижение, достигнув отметки в 2841,94 пункта. К концу дня падение замедлилось, но осталось значительным — минус 1,54%. Наибольшее давление испытывали бумаги компаний сырьевого и финансового секторов. Акции «Русала» и «Эн+» подешевели более чем на 3%. Незначительный рост показали лишь отдельные «голубые фишки», такие как «Полюс» и «Транснефть».

Ранее экономист призвала россиян не спешить с покупкой долларов.