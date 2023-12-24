Экономист предупредила россиян о скором подорожании сигарет

С 1 января предстоящего года вырастут акцизы на табачные изделия, что приведет к повышению розничной стоимости сигарет на 5 рублей за пачку – с 112 до 117 рублей. Соответствующее заявление сделала экономист Ольга Лебединская в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт указала на то, что рост акциза будет сильнее, чем предполагалось ранее, и разница составит порядка 3%. При учете роста розничных продаж сигарет в текущем году, это также значит и увеличение налоговой базы, заявила экономист. Повышение минимальной стоимости на фоне не снизившегося объема реализации спровоцирует рост наполняемости государственного бюджета, выразила уверенность она.

Лебединская также мнение, что это вряд ли скажется на количестве курильщиков в стране. Тем не менее высокие цены могут «отрезать» часть потребителей, в первую очередь, молодежь, надеется эксперт.