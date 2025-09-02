Экономист призвал к мерам для снижения уровня бедности в стране

К концу 2025 года доля россиян, чья заработная плата не достигает минимального размера оплаты труда, может увеличиться до 7,6–7,9% от общей численности населения, что соответствует 11,1–11,6 миллиона человек. Такой прогноз озвучил Станислав Скуйбеда, инвестор и директор по развитию бизнеса инвестиционного клуба «Лига Инвесторов», передает «Газета.ру».

Скуйбеда полагает, что рост этого показателя обусловлен тем, что темпы роста цен значительно опережают увеличение МРОТ. Он отметил, что в 2024 году доля населения с зарплатой ниже МРОТ составляла 7,2%, а в первом квартале 2025 года достигла 8,1%.

Несмотря на возможное снижение этого показателя в дальнейшем, оно не компенсирует инфляционное давление. Фактическая инфляция, по мнению эксперта, приближается к 7–8% в год, что значительно превышает целевой показатель Банка России в 4%.

Это приводит к обесцениванию доходов, особенно у тех, кто получает минимальную заработную плату. Скуйбеда также указал на увеличение порога бедности с 15 552 руб. в 2024 году до 16 621 руб. в первом квартале 2025 года, что создает дополнительный разрыв.

Для снижения доли населения с низкими доходами Скуйбеда предлагает ряд мер, включая ежеквартальную индексацию детских и адресных выплат с учетом фактической инфляции, введение доплат для работающих семей с низкими доходами и снижение налоговой нагрузки на зарплаты до 30 тыс. руб.

По его мнению, реализация этих мер позволит удержать долю бедных на уровне 7,6%, в противном случае этот показатель может вырасти до 8,1–8,3% к декабрю.

Ранее сообщалось, что зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ.