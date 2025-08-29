Зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ

Профессия учителя в России сталкивается с серьезной проблемой: согласно данным профсоюза «Учитель», оклады педагогов в 75 регионах страны установлены ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Это приводит к тому, что для достижения приемлемого уровня дохода многие преподаватели вынуждены работать на полторы или даже две ставки, а также заниматься репетиторством. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко отмечает, что совокупность этих факторов создает «снежный ком», который приводит к массовому увольнению учителей. Это, в свою очередь, усугубляет нагрузку на тех, кто остается, создавая замкнутый круг. Специалисты, такие как Венера Фазуллина, предлагают решать проблему комплексно: сократить рабочую нагрузку для учителей и одновременно повысить их оклад до уровня средней зарплаты по России, с последующей ежегодной индексацией.

Эксперты отмечают, что простое повышение окладов, хотя и является ключевым шагом, не решит всех проблем. Не менее важно снизить бюрократическую нагрузку. Учителя тратят огромное количество времени на заполнение отчетов и документации, что отвлекает их от основной работы. Также необходимо сформировать уважение к труду педагога, чтобы привлекать в профессию талантливую молодежь.

