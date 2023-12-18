Экономист рассчитала: насколько на самом деле вырастут пенсии в 2024 году

Накануне по некоторым СМИ прошла информация о том, что пенсионерам прибавят почти 23% к пенсии. Эти публикации вышли по итогам прямой линии президента РФ, состоявшейся в конце прошлой недели.

На самом деле, реальная ситуация несколько отличается от ее трактовки некоторыми комментаторами, рассказала доцент РЭУ им. Г.В.Плеханова Ольга Тарасова.

Повышение уже было

Действительно, отметила Тарасова, одним из вопросов, прозвучавших во время прямой линии, была тема индексации пенсий, которую «съест» удорожание услуг ЖКХ на 7,5%.

«Отвечая, президент выступил со следующей информацией: в декабре 2022 года пенсии уже были проиндексированы на 10%. В 2023 году (весной) пенсионерам прибавили чуть более 4%. Наконец, в начале 2024 года пенсии проиндексируют еще раз – на 7,5%», — добавила экономит в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Фото: [ ©Владимир Трефилов/РИА Новости ]

В общем — 23%

Таким образом, уточнила эксперт, если считать с конца 2022 года, размер индексации пенсий действительно составит около 23%.

«Но это цифра не будущей прибавки, а общей суммы уже произошедших и планируемой индексаций. Отметим, что президент особенно подчеркнул в своем ответе, что уже состоявшиеся и будущая индексации должны быть «не ниже инфляции», — подытожила Тарасова.

Ранее выяснилось, кто получит максимальную прибавку к пенсии в 2024 году.