Тхэквондисты Московской области завоевали медали на чемпионате России

Подмосковные спортсмен Идар Багов (до 63 кг, областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №3, Химки) завоевал золотую медаль на чемпионате России по тхэквондо ВТ среди мужчин и женщин, который проходит с 3 по 9 ноября в Казани. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В финальном поединке он одержал победу над соперником из Республики Северная Осетия – Алания. Кроме того, Иван Ермаков (до 54 кг, областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №3, Химки) стал бронзовым призером чемпионата.

В общей сложности участниками состязаний стали порядка 500 спортсменов из 40 регионов страны. Они прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.